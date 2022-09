Treinador Paulo Fonseca assaltado em França depois de fugir da guerra na Ucrânia

Ladrão foi condenado a trinta meses de prisão, seis deles em liberdade condicional.

Paulo Fonseca, treinador do Lille, foi assaltado no quarto de hotel da cidade francesa onde estava instalado em agosto, depois de ter fugido da guerra na Ucrânia. Os assaltantes levaram 200 mil euros em jóias.De acordo com o La voix du Nord, que noticiou o sucedido este sábado, a polícia conseguiu identificar e deter de imediato o suspeito, que foi condenado a trinta meses de prisão, seis deles em liberdade condicional.

Preso na região parisiense, o ladrão tinha assaltado 16 quartos a 27 de julho e 19 a 8 de agosto.