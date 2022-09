Homem morre em violento despiste na A1 em Anadia

Mulher e filha da vítima também ficaram feridas com gravidade.

Um homem morreu, esta tarde de domingo, num violento despiste do carro em que seguia, em Anadia, Aveiro. No mesmo despiste, a mulher e filha da vítima também ficaram feridas com gravidade.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro foi acionada. A vítima mortal ficou encarcerada e o acabou por morrer no local. As vítimas foram levadas para o hospital universitário de Coimbra.O alerta foi dado, cerca das 17h15, para os bombeiros da Mealhada e Oliveira do Bairro, para um acidente rodoviário, na A1, quilómetro 216, sentido Norte-Sul, na zona de Paredes dos Bairro, junto ao nó de saída para a Mealhada.Bombeiros de Oliveira do Bairro, Aveiro Velhos, Albergaria-a-Velha, Cruz Vermelha da Lourinhã, concessionária e destacamento de trânsito da GNR mobilizados.