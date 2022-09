Semana arranca com chuva intensa e vento forte, alerta Proteção Civil

Tempo quente e seco que se faz sentir neste domingo mantém-se "em alguns locais".

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu este domingo um aviso à população para a mudança gradual das condições meteorológicas, com chuva intensa e vento forte no início da semana.

O tempo quente e seco que se faz sentir neste domingo mantém-se "em alguns locais", na segunda-feira, mas "prevê-se uma mudança gradual das condições meteorológicas, do litoral para o interior, com a ocorrência de precipitação forte e vento intenso".