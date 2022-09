Ronaldo criticado depois de publicar foto com o controverso Jordan Peterson

Psicólogo foi banido do Twitter depois de se referir a Elliot Page como "ela" após a sua "transição" para o género masculino.

O futebolista português Cristiano Ronaldo foi criticado depois de ter publicado uma foto no Instagram com o psicólogo Jordan Peterson, que foi banido do Twitter depois de se referir a Elliot Page como "ela" após a sua "transição" para o género masculino.



Com o braço à volta do ombro de Peterson, Ronaldo escreveu: "Prazer em te ver meu amigo! #vejo-te em breve".



"Sinistro. Tira-o daqui", comentou um utilizador a foto publicada pelo futebolista. Outro utilizador admitiu que não está admirado que Ronaldo admire Peterson.



Peterson recebeu críticas pelos seus comentários sobre Page que anunciou em 2020 que não se identificava mais como mulher, mas como homem, e que a partir daquele momento teria um novo nome, "Elliot Page".



Peterson, numa publicação no Twitter em 2022.

regras e incitavam ao ódio e violência em relação à

.

"Lembram-se quando o orgulho era um pecado? A Ellen Page acabou de ter os seios removidos por um médico criminoso", referiuA plataforma notificou o psicólogo, na altura, de que o comentário violava asidentidade de género

Peterson tornou-se uma figura divisiva nos últimos anos devido às suas opiniões controversas sobre pessoas transgénero e às vacinas contra a Covid-19. O psicólogo alegou que só "tomaria o reforço da vacina da Covid se o matassem primeiro".