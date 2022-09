Zelensky diz que cortes de energia na Ucrânia são obra de "terroristas russos"

"O objetivo é privar as pessoas da luz e do aquecimento", garantiu o chefe de Estado da Ucrânia.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, responsabilizou este domingo a Rússia pelos cortes de energia que afetaram grandes áreas do leste do país e acusou Moscovo de ter atingido deliberadamente as infraestruturas civis no leste do país.

"Um corte total de energia nas regiões de Kharkiv e Donetsk, um corte parcial nas regiões de Zaporijia, Dnipropetrovsk e Sumy", escreveu Zelensky numa declaração nas redes sociais, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP), culpando "terroristas russos", e salientando que "nenhuma instalação militar" foi atingida.

"O objetivo é privar as pessoas da luz e do aquecimento", garantiu o chefe de Estado da Ucrânia.