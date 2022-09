Liga vai debater incidente com criança em Famalicão na reunião sobre segurança

Menino terá sido obrigado a despir a camisola do Benfica numa bancada em clara maioria de adeptos locais.

A Liga de clubes vai debater o incidente ocorrido em Famalicão, onde uma criança benfiquista teve de despir a camisola do para assistir ao jogo da I Liga, com os diretores dos clubes, anunciou este domingo o organismo.

No sábado, no encontro entre o líder Benfica e o Famalicão, da sexta jornada, uma criança terá sido obrigada a despir a camisola do Benfica numa bancada em clara maioria de adeptos locais.

Após o lamento do presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, e do repúdio do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, o organismo que tutela o campeonato anunciou o agendamento do assunto.