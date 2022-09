Há uma cidade portuguesa entre as mais verdes da Europa

Estudo analisou áreas verdes por cada 100 mil habitantes.

Um estudo realizado pela companhia Drinkin-Straw analisou o número de parques, jardins, áreas de vida selvagem, florestas e parques infantis, dos países da Europa, para descobrir a cidade com mais espaços verdes por cada 100 mil habitantes.Com um total de 61 espaços verdes, a capital de Portugal, Lisboa, completa os cinco primeiros lugares. Os 61 espaços verdes são compostos por 25 parques, 26 jardins, uma área de vida selvagem, sete parques infantis e duas florestas. Existem 9,36 àreas verdes por cada 100 mil habitantes da cidade.O estudo descobriu que a capital francesa de Paris é a mais verde de todas as capitais europeias, com 325 espaços verdes, compostos por 171 parques, 127 jardins, uma área de vida selvagem e 16 parques infantis. Por casa 100 mil habitantes, existem 13,28 àreas verdes.A cidade do Luxemburgo surge em segundo lugar, apesar da população mais reduzida, com um total de 13 espaços verdes, composta por 8 parques, um jardim e quatro parques infantis. Por cada 100 mil habitantes existem 8,51 àreas verdes.A capital irlandesa de Dublin ocupa o terceiro lugar da lista, com 66 espaços verdes compostos por 34 parques, 15 jardins, sete áreas de natureza e vida selvagem, três parques infantis e uma floresta. Por cada 100 mil habitantes existem 9,33 àreas verdes.Cardiff, a capital galesa, surge em quarto lugar com 37 espaços verdes, compostos por 18 parques, três jardins, cinco áreas de vida selvagem, três parques infantis e três florestas. São 5,54 àreas verdes por cada 100 mil habitantes.A capital inglesa de Londres surge em 24º da lista, porque apesar de ser a cidade que tem mais espaços verdes, com um total de 356, quando se teve em conta o tamanho populacional da cidade, caiu de entre as dez primeiras.