UEFA investiga comportamentos racistas no jogo PSG-Juventus da Champions

Foram detidos quatro adeptos por fazerem gestos nazis, sons e movimentos de macaco.

A UEFA vai abrir uma investigação aos incidentes aquando do jogo entre o Paris-Saint Germain e a Juventus, da Liga dos Campeões, que resultou na detenção de quatro adeptos por incitamento ao ódio racial, anunciou esta segunda-feira o organismo.

Os adeptos da Juventus, que perdeu em Paris por 2-1 na abertura do grupo H, foram acusados, sobretudo através do recurso a fotos e vídeos nas redes sociais, de se terem comportado de forma racista, com gestos nazis, sons e movimentos de macaco.

De acordo com a organização que tutela o futebol europeu, um inspetor da UEFA já foi nomeado para conduzir esta "investigação disciplinar", na qual há pelo menos quatro pessoas já envolvidas após terem sido detidas pela polícia francesa.

As autoridades policiais francesas anunciaram que os quatro indivíduos detidos "foram identificados por vídeo e depois detidos" na mesma noite de terça-feira, 06 de setembro, devido a "incitação pública ao ódio racial num recinto desportivo".

A UEFA não adiantou uma data específica para anunciar os resultados da investigação, enquanto o jogo relativo à segunda volta do grupo H entre as duas equipas está marcado para 2 de novembro, em Turim.