Linda de Suza internada e em estado grave

Longe dos olhares do público desde 2020, sabe-se agora que Linda de Suza, de 74 anos, está internada em França, onde reside, em estado grave. De acordo com a revista 'France Dimanche', a intérprete de 'Um Português (Mala de Cartão)' sofre de graves distúrbios mentais, que lhe provocam alucinações com "uma luta entre as forças do bem e do mal". Para complicar a situação, a artista deixou de comer e mostra-se cada vez mais debilitada, o que está a deixar os médicos bastante preocupados.