Pai de Bastian recusa entregar menino raptado

Bastian é o nome de batismo, Nico é o nome pelo qual é conhecido. A criança de cinco anos raptada pela mãe em março, em Barcelona, foi agora raptada pelo pai em Palmela. A criança não foi localizada e ninguém sabe se está em segurança. Nico foi levado da casa da avó no sábado de manhã, pelo pai e por um homem que aquele contratou. A mãe, Patrícia, em prisão preventiva na cadeia de Tires por ter raptado o filho, está em pânico. "Por favor, salvem o Nico que o pai é muito perigoso", dizia a mulher entre lágrimas numa chamada feita à mãe que apresenciou. Foi no contacto normal que é permitido aos reclusos que os apelos da mãe mais se fizeram sentir. "Não fui capaz de lhe contar a verdade. Disse-lhe que já tinham encontrado o filho. Não consegui dizer que ninguém sabe do Nico", contou aoa avó Rafaela, também ela em lágrimas e sempre a repetir que as 'mentiras' se devem à necessidade de proteger a filha.