Um ferido em despiste de camião em Águeda

Um homem ficou ferido, esta tarde de segunda-feira, na sequência do despiste de um camião, em Águeda, Aveiro.O alerta foi dado, cerca das 20h00, para os bombeiros de Águeda, para um acidente rodoviário, no IC23, no lugar do Lameiro, em Macinhata do Vouga.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro e a GNR foram acionadas para o local.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Águeda, para o hospital de Aveiro.