Família canadiana faz viagem pelo mundo antes que os quatro filhos percam a visão

Objetivo é proporcionar experiências de "memórias visuais, para que mais tarde consigam recordar".

Uma família canadiana está a fazer várias viagens pelo mundo durante um ano antes que os quatro filhos, diagnosticados com retinite pigmentosa - distúrbio oftalmológico -, percam a sua visão.A filha mais velha, Mia tinha apenas três anos quando o casal Edith Lemay e Sebastien Pelletier notaram pela primeira vez que a menina estava com problemas de visão. Alguns anos depois de a terem levado pela primeira vez a um especialista, Mia foi diagnosticada com retinite pigmentosa, uma condição genética rara que causa uma perda ou declínio da visão ao longo do tempo.Passado pouco tempo, o casal começou a notar que outros dois dos filhos, Colin, agora com sete anos, e Laurent, agora com cinco, estavam a ter os mesmos sintomas.Os receios do casal foram confirmados quando, em 2019, os meninos foram diagnosticados com a mesma doença genética.O outro filho, Leo, agora com nove anos, também já recebeu a notícia de que possuí a mesma doença que os três irmãos.No momento em que o casal se apercebeu da gravidade da situação, Edith e Sebastien decidiram seguir os conselhos de uma especialista da filha Mia e dar novas experiências aos filhos através de "memórias visuais, para que mais tarde consigam recordar."Não há nada que se possa realmente fazer", referiu a mãe, Lemay, ao CNN Travel, explicando que atualmente não nenhuma cura ou um tratamento eficaz para retardar a progressão da retinite pigmentosa. "Não sabemos a que velocidade vai ser, mas o que é provavél é que fiquem completamente cegos até à meia-idade", explicou Lemay.