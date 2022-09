Blue Origin aborta missão espacial por falhas após lançamento

Cápsula começou a lançar chamas amarelas em torno do seu único motor no primeiro minuto de voo.

Uma cápsula da empresa de astronáutica Blue Origin, fundada pelo criador da Amazon, Jeff Bezos, viu esta segunda-feira a sua missão espacial não tripulada ser abortada.

A cápsula descolou do oeste do Texas e começou a lançar chamas amarelas em torno do seu único motor no primeiro minuto de voo.

O sistema de aborto de lançamento de emergência da cápsula foi acionado imediatamente. Vários minutos depois, a cápsula caiu de paraquedas no deserto.

O foguete, que transportava a cápsula, também caiu no solo sem provocar ferimentos ou danos, disse a Administração Federal de Aviação, citada em comunicado.

Embora o foguete New Shepard fosse dedicado a voos experimentais, era do mesmo modelo usado nas viagens turísticas de 10 minutos.

Administração Federal de Aviação disse ainda que o foguete se encontra inutilizado enquanto decorre uma investigação.

"Parece que tivemos uma anomalia no voo de hoje. Isto não foi planeado. (...)Falha no 'booster' no voo sem tripulação de hoje. O sistema de escape funcionou como projetado", indicou a Blue Origin no Twitter.

A empresa não deu mais detalhes.

Foi o 23.º voo do programa New Shepard, em homenagem ao norte-americano no espaço, o astronauta da Mercury, Alan Shepard, e o nono deste tipo de foguete em particular.

O foguete deveria ter sido lançado há quase duas semanas, mas foi adiado para hoje devido ao mau tempo.