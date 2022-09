Quinze distritos do continente e Açores sob aviso amarelo devido à chuva

Previsão de chuva por vezes forte e, ocasionalmente, acompanhada de rajadas fortes.

Quinze distritos de Portugal continental e os grupos ocidental e central dos Açores estão, esta terça-feira, sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de rajadas fortes, indicou o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Lisboa, Santarém, Portalegre e Setúbal estão sob aviso amarelo até às 18h00 de quarta-feira.

O grupo central dos Açores (Graciosa, S. Jorge, Faial, Pico e Terceira) vai estar sob aviso amarelo devido à chuva entre as 09h00 e as 21h00 desta terça-feira e o ocidental (Flores e Corvo) até às 12h00 desta terça-feira, também por causa da precipitação por vezes forte.