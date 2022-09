Assalto a mansão do Algarve rende um milhão de euros

Carolyn Radford, de 40 anos, socialite inglesa conhecida por ter sido uma das primeiras mulheres a liderar um clube de futebol no Reino Unido, foi vítima de um golpe milionário por quatro encapuzados que assaltaram a mansão da família, na exclusiva Quinta do Lago, no Algarve. De acordo com a própria, foi levado um milhão de euros em joias e relógios. Osabe que a Polícia Judiciária e a GNR investigam um grupo do Leste que tem realizado furtos no Algarve e no Sul de Espanha.Saiba mais no Correio da Manhã