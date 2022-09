Fernando Araújo escolhido para diretor executivo do SNS

Presidente do conselho de administração do Hospital de São João.

Fernando Araújo, presidente do conselho de administração do Hospital de São João, foi o escolhido para cargo de diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, conforme avança a SIC Notícias.



Fernando Araújo não respondeu, ainda, oficialmente porque aguarda promulgação do novo estatuto do SNS, que está a ser apreciado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Segundo a SIC Notícias, só vai haver decisão quando o Marcelo regressar de Angola, onde foi esta terça-feira assistir, para à tomada de posse de João Lourenço e regressa esta sexta-feira.