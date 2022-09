Chuva causa destruição de Norte a Sul do País. Veja as imagens

A chuva, acompanhada por vento, por vezes com rajadas fortes, vai continuar a cair pelo menos até sábado e já fez estragos de norte a sul do País.A Proteção Civil já registou mais de 644 ocorrências, desde esta segunda-feira até as 08h00 desta terça-feira.

Entre as ocorrências registadas estão quedas de árvore e inundações rápidas, com maior incidência nos distritos de Lisboa e Setúbal. O IPMA colocou quinze distritos do continente e Açores sob aviso amarelo.Uma enxurrada provocada pelas chuvas intensas na manhã desta terça-feira provocou um aluimento de terras que arrastou um homem, que entrou em paragem cardíaca e foi reanimado pelos bombeiros. A vítima foi transportada em estado grave para o Hospital de São Xavier, em Lisboa.O alerta foi às 09h15 e foram mobilizados mais de duas dezenas de operacionais. O homem foi inicialmente resgatado por populares, que iniciaram as manobras de reanimação.