Quartos para estudantes 10% mais caros com diminuição da oferta

Preço médio de um quarto aumentou: passou de 268 para 294 euros mensais.

Cerca de 50 mil estudantes entraram no Ensino Superior público na 1ª fase do concurso nacional. As aulas estão prestes a começar e de norte a sul sucedem-se as queixas sobre a falta de alojamento estudantil. Os quartos são poucos – a queda chega aos 80% – e os preços estão 10% mais caros em relação ao ano anterior.





