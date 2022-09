Homem combina comprar carro de 20 mil euros e acaba assaltado pelo vendedor

Cúmplice fugiu a pé e não foi apanhado.

Um homem que combinou comprar um carro por 20 mil euros, em Corroios, concelho do Seixal, foi assaltado pelo alegado vendedor - que fugiu com o dinheiro, na companhia de um cúmplice, mas acabou detido pela PSP.



O assaltante, de 45 anos, foi encontrado ainda com 18 470 euros em notas, montante que foi apreendido e devolvido à vítima. Tinha um mandado de detenção por agressões. O cúmplice fugiu a pé e não foi apanhado.