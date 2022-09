Polícia sérvia proíbe marcha EuroPride 2022 em Belgrado

Desfile foi proibido por "razões de segurança" perante "ameaças de contraprotestos".

A polícia sérvia proibiu a realização no sábado em Belgrado da marcha do orgulho do EuroPride 2022, o principal evento das celebrações deste ano, indicou a organização.

Os organizadores da iniciativa, European Pride Organizers Associations (EPOA), disseram que o desfile foi proibido por "razões de segurança", perante "ameaças de contraprotestos", e condenaram o cancelamento do evento, classificando-o como "um fracasso total da liderança política da Sérvia".

"Estamos a trabalhar com a equipa da BelgradePride em soluções alternativas", lê-se no comunicado, que anuncia que serão utilizados todos os mecanismos jurídicos para refutar a decisão, que ainda não foi anunciada pelo Ministério do Interior sérvio.