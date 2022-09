"Lamentamos muito": Lar pede desculpa depois de contratar 'stripper' para entreter idosos

Dançarina erótica atuou num feriado importante na cultura chinesa.

O lar de terceira idade para reformados do exército de Tawain viu-se obrigado a pedir desculpa depois de ter contratado uma 'stripper' para atuar para os idosos em cadeiras de rodas.De acordo com o New York Post, a dançarina erótica atuou num feriado importante na cultura chinesa, onde as pessoas se reúnem para celebrar as colheitas de arroz e trigo do outono.O vídeo do espetáculo, que aconteceu na passada quinta-feira, rapidamente se tornou viral. Nas imagens vê-se a 'stripper' mascarada e vestida com uma 'lingerie' rendada, dando a um idoso uma 'lap dance'. Outros idosos, que assistiam ao momento, aplaudiam entusiasmados.Após a divulgação da gravação, captada por um dos idosos, o lar foi alvo de críticas e viu-se obrigado a emitir uma justificação: "A intenção do evento era entreter os residentes e fazê-los felizes. Lamentamos muito a ofensa que foi provocada".No entanto, de acordo com a entidade, as ações da dançarino foram "demasiado entusiastas e ardentes", e, nesse sentido, o lar vai ser "mais cauteloso" no planeamento de outros eventos no futuro.