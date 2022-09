Famalicenses exigem demissão do presidente da Câmara após polémica com criança que vestia camisola do Benfica

Várias tarjas foram colocadas nas portas dos Paços do Concelho onde se pode ler "envergonhaste a tua cidade" e "representas zero o teu povo".

O episódio de um jovem adepto benfiquista, em tronco nu, a assistir ao jogo Famalicão – Benfica, no passado sábado, por não poder usar a camisola do seu clube, ainda fazem correr muita tinta. Mário Passos, presidente da câmara de Famalicão, recorreu às redes sociais para lamentar o episódio, afirmando que dava uma imagem negativa e injusta do concelho. Em consequência, várias tarjas foram colocadas nas portas dos Paços do Concelho exigindo a demissão do autarca e com frases fortes onde se pode ler "envergonhaste a tua cidade" e "representas zero o teu povo"



Já o FC Famalicão, depois de críticas duras de vários setores da sociedade portuguesa ao episódio, quebrou o silêncio. O clube emitiu um comunicado onde garante que o regulamento de segurança e de utilização dos espaços de acesso público foi cumprido. Segundo o documento, apenas é permitida a entrada e a utilização de adereços da equipa visitante nos espaços reservados aos seus adeptos. Por outro lado, o Famalicão exige um pedido de desculpas a Pedro Proença, presidente da Liga, e João Paulo Correia, secretário de estado do desporto. Pedro Proença criticou o episódio e afirmou que "este não é o futebol que queremos". Já João Paulo Correia afirmou que "a criança foi vítima de intolerância implacável num estádio de futebol".