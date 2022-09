Chefe da Juve Leo detido após jogo do Sporting frente ao Tottenham

Mustafá ameaçou agentes da PSP e foi detido junto ao estádio de Alvalade, em frente a centenas de pessoas.

Mustafá, chefe da claque leonina Juve Leo, foi detido esta terça-feira à noite, após o jogo frente ao Tottenham.O chefe da Juve Leo ameaçou agentes da PSP e acabou detido em frente a centenas de pessoas junto ao estádio de Alvalade. Esta quarta-feira vai ser presente a juiz para aplicação das medidas de coação.A PSP adianta ainda, através de um comunicado, que no decorrer do encontro entre os leões e o Tottenham foi ainda elaborado um auto de notícia por uso de petardos na bancada do estádio de Alvalade e outro auto por contrafação.Foram ainda feitas duas participações por taxa de álcool superior ao permitido por lei.