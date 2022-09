PSP tem a primeira mulher "general"

Nomeação na categoria foi publicada esta quarta-feira, num despacho assinado pelo diretor nacional adjunto da PSP.

Paula Peneda, comandante metropolitano do Porto da PSP, é a primeira mulher a chegar ao posto mais alto daquela Polícia. Foi agora promovida a superintendente-chefe – posto que os polícias alcunham de "general" da PSP.

Bastos Leitão, diretor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, também foi promovido ao posto de superintendente-chefe

Paula Peneda já havia sido a primeira mulher a liderar um comando metropolitano da PSP. É licenciada em Ciências Policiais, pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, tendo frequentado uma Pós-graduação em Ciências Criminais, pela Universidade Moderna de Lisboa. Frequentou vários estágios e cursos.



Foi Oficial de Ligação da PSP junto do Ministério da Administração Interna, depois de ter sido Oficial de Ligação do Ministério da Administração Interna junto da Embaixada de Portugal em Marrocos. Antes, desempenhou cargos como o de Comandante do Comando Distrital de Santarém, Diretora-Geral do Gabinete Coordenador da Segurança Escolar, 2.º Comandante do Comando Metropolitano de Lisboa (em substituição), Chefe de Área de Administração e Apoio Geral do Comando Metropolitano de Lisboa, Comandante da Divisão da PSP de Cascais, Comandante de Esquadra da Secção Policial de Espinho, tendo ainda comandado e lecionado um pelotão de instruendas na Escola Prática de Polícia, Torres Novas. Conta igualmente com diversos louvores e condecorações ao longo da sua carreira.