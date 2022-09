Bancos têm 170 mil contas de baixo custo

O número de contas de baixo custo (low-cost) - cujo custo máximo este ano é de 4,43 euros - aumentou 20% nos primeiros seis meses do ano, face ao ano passado, atingindo quase 170 mil contas. Segundo o Banco de Portugal, que divulgou esta terça-feira os dados, este crescimento é justificado pela abertura de contas no sistema bancário, nomeadamente por cidadãos ucranianos.Leia a notícia completa no Correio da Manhã