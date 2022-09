FC Porto reage e repudia ataque a carro de família do treinador Sérgio Conceição e acusa “falta de proteção das autoridades”

Carro onde seguia a mulher e os filhos do técnico portista foi apedrejado por um grupo de adeptos.

O FC Porto repudiou esta quarta-feira, através de um comunicado, o ataque ao carro onde seguia a mulher e os filhos do técnico portista, Sérgio Conceição, à saída do Estádio do Dragão.O clube "lamenta, ainda, a falta de proteção das autoridades, e apela a que o autor ou autores deste ato selvagem sejam rapidamente identificados e responsabilizados2, pode ler-se na nota emitida.Recorde-se que a família de Conceição viveu momentos de terror após derrota do FC Porto com o Club Brugge, para a Liga dos Campeões, quando o carro onde seguiam foi apedrejado por um grupo de adeptos.