Doentes com dermatite atópica grave com tratamentos inovadores apenas no SNS

Estima-se que a doença afete 440 mil pessoas em Portugal e os hospitais privados estão a encaminhar doentes para o Serviço Nacional de Saúde.

Os doentes com dermite atópica grave, uma doença inflamatória da pele, têm agora acesso a tratamentos inovadores apenas disponíveis no Serviço Nacional de Saúde, o que está a levar os privados a encaminharem os doentes para o SNS, disse uma especialista.

Em declarações à Lusa no Dia Mundial da Dermite Atópica, uma doença que se estima afetar 440 mil pessoas em Portugal, a dermatologista Maria João Lopes adiantou que os novos tratamentos, aprovados recentemente, constituem "uma revolução no tratamento" da doença e fazem uma "imensa diferença na capacidade terapêutica e na eficácia na resposta à terapêutica".

Como estes novos tratamentos comparticipados integralmente pelo Estado só têm prescrição no Serviço Nacional de Saúde, disse, "um grande número de doentes" que estava a ser acompanhado nos sistemas de saúde privados não tem acesso a eles, tendo de ser encaminhados para o SNS, explicou a diretora do Centro de Responsabilidade Integrado de Dermato-venereologia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC).