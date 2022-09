Trio assalta pastelaria e leva máquina de tabaco

Este é já o segundo assalto ao estabelecimento desde junho.

Três homens assaltaram esta quarta-feira uma pastelaria em Ermesinde e levaram a máquina de tabaco do estabelecimento.O trio, que estava armado, entrou no estabelecimento e retirou a máquina de tabaco que foi colocada numa carrinha de caixa aberta. Os ladrões colocaram-se depois em fuga.A polícia conseguiu depois recuperar a máquina, que tinha sido abandonada pelos ladrões na Rua da Pedra Moura Moura, na Maia, ainda com algum dinheiro e maços de tabaco.O proprietário do estabelecimento contou àque o alerta foi dado por vizinhos e que este é já o segundo assalto ao estabelecimento desde junho.