Sósia de Isabel II reforma-se após morte da monarca

Mary Reynolds encarnou o papel da rainha durante 34 anos.

Mary Reynolds trabalhou durante 34 anos como sósia da Rainha Isabel II. Agora, após a morte da monarca, a mulher de 89 anos, que vive em Essex, no Reino Unido, despede-se da profissão por respeito à mulher que esteve durante 70 anos no trono britânico.

Apesar da morte da rainha, Mary Reynolds pretende preservar os trajes que foi dando uso em memória da mulher que teve o segundo reinado mais longo da história. Mas a decisão de deixar a profissão foi difícil, até porque Isabel II desempenhou um papel muito importante na carreira e ao longo de toda a sua vida.

Reynolds iniciou a a vida profissional em 1988 e aos 17 anos recebeu o primeiro comentário sobre as suas parecenças com a Rainha Isabel II, que na altura ainda era a princesa.

"Foi um grande privilégio ser parecida com ela porque penso que ela era incrível", afirmou a sósia, que vê a morte da rainha como uma mudança de era.

As parecenças com a monarca britânica deram-lhe uma vida preenchida. Mary Reynolds chegou mesmo a participar em vários programas de televisão e filmes, mas nunca teve a oportunidade de conhecer a monarca, embora tenha participado em diversos eventos da vida da rainha.

A mulher revela algumas situações insólitas ao longo de 34 anos de carreira. Por exemplo, durante a rodagem de um filme, em Londres, chegou a ser abordada por fãs que queriam tirar fotografias.

Uma coisa Reynolds tem a certeza: "Onde quer que fossemos no mundo, era a rainha. Não era a Rainha Isabel II, não era a rainha de Inglaterra. Nunca haverá alguém como ela."

A rainha Isabel II morreu aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia. As cerimónias fúnebres realizam-se no dia 19 de setembro.