Vitaminas para ajudar a combater o envelhecimento cerebral

Estudo revela que suplementos vitamínicos podem retardar declínio cognitivo.

A toma de suplementos vitamínicos pode combater os casos de demência. Esta é, pelo menos, a conclusão de um estudo norte-americano que envolveu mais de 2.200 pessoas acima dos 65 anos. Os resultados revelam que a toma diária daqueles produtos pode ajudar a combater o declínio cognitivo em cerca de 60%, o que equivale a quase dois anos de vida, com efeitos substanciais em pessoas com historial de doenças cardiovasculares.

Ainda assim, os especialistas alertam para a necessidade da realização de estudos mais aprofundados antes de receitarem a toma deste tipo de suplementos para combater doenças como o Alzheimer.

"Temos as primeiras provas, num ensaio controlado a longo prazo de mulheres e homens mais velhos, de que a utilização diária de um multivitamínico seguro, facilmente acessível e de baixo custo pode melhorar a capacidade cognitiva do cérebro", asseguram os investigadores citados pelo jornal britânico The Guardian.



Os estudiosos acrescentam que "esta descoberta pode ter importantes implicações para a saúde e a resistência do cérebro contra o declínio cognitivo futuro".

Com o envelhecimento das populações um pouco por todo o mundo, a demência tornou-se um dos principais desafios de saúde a nível global, mas não existem ainda medicamentos que possam curar a doença.

No Reino Unido, cerca de 850 mil pessoas vivem com demência, sendo que a maioria corresponde a Alzheimer ou "demência vascular".

O estudo também concluiu que as pessoas com mais de 65 anos e as que sofrem de diabetes, tensão arterial, colesterol elevado e depressão são as que correm maior risco.



Uma das principais investigadoras deste estudo, Laura Baker, considera ser ainda cedo para recomendar a toma diária deste tipo de suplementos, uma vez que " é necessária investigação adicional num grupo mais diversificado de pessoas". A investigadora garante ainda que "há trabalho a fazer para compreender melhor de que forma as multivitaminas podem beneficiar a cognição nos idosos."

Também a cientista da associação internacional de Alzheimer, Maria Carrillo, assegura que "este é o primeiro estudo em larga escala e a longo prazo revelador que os suplementos multivitamínicos minerais nos idosos podem retardar o envelhecimento cognitivo". Carrillo admite que, embora a Associação considere os resultados otimistas, admite não estar pronta para "recomendar a utilização generalizada de um suplemento multivitamínico para reduzir o risco de declínio cognitivo em idosos".