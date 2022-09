Carlos, William e Harry unidos na dor no cortejo fúnebre de Isabel II

Corpo da monarca transferido do Palácio de Buckingham para Westminster.

A transferência do caixão com o corpo da rainha Isabel II do Palácio de Buckingham para Westminster, em Londres, no Reino Unido, foi acompanhada, esta quarta-feira, por milhares de britânicos e, entre estes, destacaram-se os irmãos William e Harry. Os príncipes, caminharam juntos no cortejo fúnebre que levou a monarca desde a sua residência na capital britânica até à abadia que alberga o parlamento inglês.

Os irmãos juntaram-se ao pai, rei Carlos III e à restante família no cortejo que o Mundo inteiro assistiu através das muitas transmissões televisivas.