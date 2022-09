Homem em estado grave após colisão entre carro e mota em Gondomar

Vítima foi transportada para o hospital de Santo António, no Porto.

Um homem ficou ferido com gravidade depois de um carro ter colidido com uma mota na estrada D. Miguel, em Gondomar.A vítima foi transportada para o hospital de Santo António, no Porto.O alerta foi dado às 18h56.No local estiveram os Bombeiros Voluntário de São Pedro da Cova, os Bombeiros Voluntários de Gondomar e o INEM.