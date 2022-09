Mulher francesa encontrada sem vida junto à muralha de Caminha

Estava desaparecida desde a manhã desta quarta-feira.

Foi encontrada sem vida a mulher de nacionalidade francesa, de 50 anos, que estava desaparecida desde a manhã desta quarta-feira, em Caminha.Segundo apurou o, a mulher terá saído durante a manhã para dar uma caminhada junto à marginal de Caminha e não regressou a casa à hora de almoço. Perante a ausência, o marido alertou as autoridades.Elementos da Polícia Marítima e da GNR realizaram buscas, mas sem sucesso.A mulher viria a ser encontrada, já sem sinais vitais, ao final da tarde junto à muralha de Caminha. Estava deitada no chão e tinha a mochila com que saiu de casa ao lado.As autoridades estão a investigar o caso.