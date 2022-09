Mercado do Bolhão reabre hoje mais moderno e com cara nova

O Mercado do Bolhão é considerado a alma da cidade do Porto. Depois de quatro anos de obras de restauro e modernização, o edifício histórico volta esta quinta-feira a abrir as portas. Com 81 bancas, 79 comerciantes, 38 lojas e 10 restaurantes, o Bolhão acomodará os frescos no piso térreo e os restaurantes no piso superior.Saiba mais no Correio da Manhã