“Ser competente para poder ganhar”: Treinador do Sp. Braga alerta para qualidade da equipa

Artur Jorge quer manter rota de triunfos.

“Vamos disputar este jogo com a máxima ambição, sabendo que teremos de ser muito competentes e rigorosos para podermos ganhar”, afirmou esta quarta-feira Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, no lançamento do jogo de hoje (20h00) em casa com o Union Berlin, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.









Na primeira ronda, a equipa bracarense venceu o Malmo por 2-0. Já o Union Berlin perdeu com o Union St. Gilloise por 0-1. Ainda assim, o técnico não desvaloriza o adversário, que está no primeiro lugar do campeonato alemão. “São candidatos a seguir em frente na prova”, apontou.

Victor Gómez integrou o treino, ao invés de Niakaté, que não é opção para o jogo.