Duas ambulâncias da Cruz Vermelha incendeiam no parque de estacionamento em Esposende

Duas ambulâncias da Cruz Vermelha de Marinhas, em Esposende, foram atingidas por um incêndio, esta quinta-feira de madrugada, quando estavam estacionadas no parque de viaturas, em Marinhas.A Polícia Judiciária de Braga investiga as causas.O alerta para o incêndio foi dado as 05h35. O fogo foi combatido pelos bombeiros de Esposende.