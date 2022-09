Marcelo na praia em Luanda antes da posse de João Lourenço

Presidente da República portuguesa esteve recentemente em Angola para o funeral do antigo presidente José Eduardo dos Santos.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está em Luanda para a tomada de posse de João Lourenço que se realiza esta quinta-feira na capital angolana.Ontem, Marcelo ainda teve tempo de relaxar na praia do Café Del Mar, um dos mais elegantes da Ilha de Luanda. Marcelo regressa a Angola a convite das autoridades locais para assistir à cerimónia de posse do presidente reeleito da República de Angola, João Lourenço".O presidente da República portuguesa esteve recentemente em Angola para o funeral do antigo presidente José Eduardo dos Santos.