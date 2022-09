Bruxelas avança com novas normas obrigatórias de cibersegurança na UE e multa infratores

Nova lei de ciber-resiliência introduz na União Europeia requisitos obrigatórios de cibersegurança para produtos digitais.

A Comissão Europeia propôs, esta quinta-feira, uma nova lei de ciber-resiliência que introduz na União Europeia (UE) requisitos obrigatórios de cibersegurança para produtos digitais, propondo multas de até 2,5% do volume de negócios ou até 15 milhões de euros.

"A Comissão apresentou hoje uma proposta para uma nova Lei de Ciber-Resiliência para proteger consumidores e empresas de produtos com características de segurança inadequadas", sendo esta "uma primeira legislação deste tipo em toda a UE [que] introduz requisitos obrigatórios de cibersegurança para produtos com elementos digitais, ao longo de todo o seu ciclo de vida", anuncia o executivo comunitário em comunicado.

Após ter sido delineada uma estratégia de cibersegurança há um ano pelo executivo comunitário, a nova legislação visa garantir que "os produtos digitais, tais como produtos e 'software' sem fios e com fios, sejam mais seguros para os consumidores em toda a UE".

Em concreto, "além de aumentar a responsabilidade dos fabricantes, obrigando-os a fornecer suporte de segurança e atualizações de 'software' para lidar com as vulnerabilidades identificadas, permitirá aos consumidores ter informação suficiente sobre a segurança cibernética dos produtos que compram e utilizam", adianta Bruxelas.

O regulamento proposto aplica-se a todos os produtos que estejam ligados direta ou indiretamente a outro dispositivo ou rede, embora estejam previstas algumas exceções para produtos para os quais os requisitos de cibersegurança já estão estabelecidos nas regras existentes da UE, por exemplo, relativamente a dispositivos médicos, aviação ou automóveis.

As aplicações móveis e os videojogos estão também abrangidos, de acordo com a instituição

Previsto na legislação está que, "para assegurar a aplicação efetiva das obrigações estabelecidas na presente lei, [...] cada autoridade de fiscalização do mercado deve ter o poder de impor ou solicitar a imposição de multas administrativas".

Em caso de incumprimento dos requisitos essenciais de cibersegurança, estão em causa multas de até 15 milhões de euros ou, se o infrator for uma empresa, de até 2,5% do seu volume de negócios anual total ao nível mundial referente ao exercício financeiro anterior.

Por seu lado, o não cumprimento de quaisquer outras obrigações ao abrigo do presente regulamento está sujeito a multas administrativas de até 10 milhões de euros ou, se o infrator for uma empresa, até 2% do seu volume de negócios anual.

Já o fornecimento de informações incorretas, incompletas ou enganosas aos organismos notificados e às autoridades de fiscalização do mercado, em resposta a um pedido, fica sujeito a multas de até cinco milhões de euros ou, se o infrator for uma empresa, até 1% do seu volume de negócios anual, segundo o regulamento proposto.

Caberá agora ao Parlamento Europeu e ao Conselho deliberar sobre a proposta de Lei de Resiliência Cibernética, destacando Bruxelas "a boa vontade" dos colegisladores e esperando que esta iniciativa avance rapidamente.

Após a entrada em vigor, os interessados terão 24 meses para se adaptarem aos novos requisitos, com exceção de um período de carência mais limitado de 12 meses em relação à obrigação de apresentação de relatórios por parte dos fabricantes.

Dados do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, referentes a 2021, revelam que os ataques de resgate de 'software' atingem uma organização a cada 11 segundos em todo o mundo e têm um custo anual global estimado do cibercrime a atingir 5,5 biliões de euros.

Estima-se também que os custos anuais das violações de dados ascendam a pelo menos 10 mil milhões de euros, enquanto os custos anuais das tentativas maliciosas de perturbação do tráfego na internet são calculados em pelo menos 65 mil milhões de euros.