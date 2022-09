Cerimónia decorreu na capital angolana.

João Lourenço já tomou posse como presidente de Angola, o discurso do presidente acontece nas próximas horas. Por agora, foi proferido um juramento em que se pode ouvir de João Lourenço: "ao tomar posse juro por minha hoinra desempenhar com dedicação as funções de que sou investido (...) cumprir e fazer cumpria a Constituição da República e as eleis do país (...) defender a unidade da nção, a paz e a unidade territorail do país bem estado e progresso social de todos os angolanos".A cerimónia acontece na Praça da República, no centro de Luanda.Marcelo Rebelo de Sousa está presente. As eleições aconteceram a 24 de agosto.