Primeira-ministra sueca demite-se após vitória do bloco de direita nas legislativas

Magdalena Andersson já tinha informado que ia abandonar o cargo.

A primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, do Partido Social-Democrata, apresentou esta quinta-feira a demissão, depois de um bloco de direita que inclui um partido nacionalista anti-imigração ter conquistado, por uma estreita margem, a maioria no parlamento da Suécia.

Andersson reuniu-se com Andreas Norlen, o presidente do Riksdag (parlamento sueco), de 349 lugares, para formalmente o informar do seu abandono da chefia do executivo sueco. Andersson manter-se-á em gestão corrente até que um novo Governo seja formado. Norlen aceitou a sua demissão.

O presidente do parlamento sueco disse que iniciará negociações com os líderes partidários após o fim de semana. Espera-se que peça ao líder do partido de centro-direita Moderados, Ulf Kristersson, que tente formar uma coligação governamental.