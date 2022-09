Fila de sete quilómetros e espera de nove horas para ver urna da Rainha Isabel II

Milhares de pessoas começaram a fazer fila na quarta-feira.

A fila de pessoas que querem ver a urna da rainha Isabel II no Palácio de Westminster, em Londres, já ronda os sete quilómetros, e o tempo de espera ultrapassa as nove horas, indicou esta quinta-feira o governo britânico.

A atualização do Ministério da Cultura através da rede social Twitter mostra que o tamanho da fila, ao longo do rio Tamisa, duplicou desde esta manhã.

Milhares de pessoas começaram a fazer fila na quarta-feira para poder ver de perto a urna de carvalho com o corpo da monarca, envolta no estandarte real e encimada pela Coroa Imperial do Estado, esfera e ceptro.