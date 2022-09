Um ferido em colisão entre mota e carro no Porto

Vítima foi levada para o hospital Pedro Hispano.

Um homem ficou ferido na colisão da mota que conduzia com um carro, na estrada da circunvalação, no Porto. Há relatos de testemunhas de que o carro estaria a circular em contramão.Quando os agentes da PSP chegaram ao local do acidente, a viatura estava em sentido em contrário ao da marca. No entanto, a polícia não confirma que o condutor estivesse fora de mão.O acidente aconteceu pouco depois do meio-dia.A vítima foi levada para o hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.