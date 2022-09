Cardi B evita prisão ao confessar agressões a funcionários de bar

'Rapper' vai evitar a prisão, prestando 15 dias de serviço comunitário.

dois bartenders no clube de strip Angels, em Queens, Nova Iorque, EUA.

A estrela do 'rap' era uma das 10 pessoas acusadas de atirar garrafas e cadeiras durante a confusão de 29 de agosto de 2018 no Angels, um clube de strip em Flushing, Queens.

A 'rapper' Cardi B declarou-se culpada esta quinta-feira das três acusações que enfrenta relativas ao ataque aDepois da confissão, Cardi B vai evitar a prisão, prestando 15 dias de serviço comunitário. Se a 'rapper' não completar o serviço comunitário, terá de cumprir 15 dias na prisão, avançou a ABCN.A 'rapper', cujo verdadeiro nome é Belcalis Almánzar, confessou-se culpada de acusações de delito de agressão e de perigo imprudente."Parte do crescimento e da maturidade é ser responsável pelos seus atos", disse Cardi B numa declaração. "Como mãe, é uma prática que estou a tentar incutir nos meus filhos, mas o exemplo começa por mim. Tomei algumas más decisões no meu passado que não tenho medo de enfrentar e que não tenho receio de tomar". Estes momentos não me definem e não são reflexo de quem sou agora. Estou ansioso por ultrapassar esta situação com a minha família e amigos e voltar às coisas que mais amo - a música e os meus fãs", acrescenta ainda.