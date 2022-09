Youtube desativa botão de “não gosto” após reações negativas ao trailer do novo filme da Disney

1,5 milhões de pessoas mostraram-se desagradadas pelo facto de a nova sereia ser negra.

A plataforma do Youtube desativou o botão de "não gosto" no vídeo da pequena sereia depois de 1,5 milhões de pessoas terem manifestado o seu descontentamento com o facto de 'Ariel' ser negra.



A nova adaptação do filme de 1989 causou um misto de emoções para os fãs deste clássico da Disney. Não só pela mudança do tom de pele da nova 'Ariel', mas também pelo facto de os desenhos animados terem sido substituídos por personagens reais.





A personagem principal da Disney passa agora a ser interpretada pela cantora negra Halle Bailey.O trailer tornou-se viral em pouco tempo, tendo chegado aos 16 milhões de visualizações.As reações foram diversas. Se por um lado, atrizes e mulheres negras felicitaram esta iniciativa por considerarem ser um passo crucial rumo à representatividade, por outro a publicação do vídeo somou mais comentários negativos do que positivos.O Youtube não aprovou a reação dos fãs e desativou o botão de interação "não gosto", tendo omitido o número de cliques. Ainda assim, outras plataformas arranjaram maneira de contornar a plataforma e divulgaram em tempo real o número de reações negativas.