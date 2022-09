Conselheiro de Zelensky diz que condutor do carro estava sob o efeito de "estimulantes" no momento do acidente

O conselheiro do Presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, disse esta quinta-feira que o acidente de carro em que Volodymyr Zelensky esteve envolvido foi um "acidente comum", mas que o condutor do veículo estava sob o efeito de "certos estimulantes".

"Era uma noite escura. A pessoa que dirigia tinha certos problemas de saúde. Bem, vocês entendem. Havia certos estimulantes", referiu Podolyak, em declarações ao canal 24.

Segundo o conselheiro de Zelensky, a investigação está em curso e são esperados resultados nas próximas horas e dias.



O presidente da Ucrânia esteve envolvido num acidente de carro esta quarta-feira à noite quando regressava a Kiev, capital do país, depois de ter visitado a recém libertada cidade de Izium, na região de Kharkiv.



Segundo o assessor de imprensa de Volodymyr Zelensky, nenhum dos ocupantes da viatura sofreu ferimentos graves. "Um carro colidiu com o carro do presidente da Ucrânia e com os veículos de escolta", salientou Sergii Nykyforov na rede social Facebook.