Ator brasileiro José Dumont detido por posse de pornografia infantil

Artista de de 72 anos é investigado por manter relação com fã de 12 anos.

O ator brasileiro José Dumont, de 72 anos, foi detido em flagrante delito esta quinta-feira pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. As autoridades suspeitam de pedofilia, uma vez que o artista tinha na sua posse vídeos de pornografia com menores de idade.

De acordo com informações do Notícias da TV, e confirmadas pela polícia, o artista de 72 anos é investigado ainda por se ter relacionado com uma fã de 12 anos, à qual teria oferecido ajuda financeira.

Essa aproximação terá sido gravada por câmaras de segurança e essas imagens foram utilizadas como base para a abertura da investigação policial. Após terem cumprido um mandado de busca e apreensão na casa de Dumont, foram encontradas imagens e vídeos de pronografia infantil, o que motivou a prisão em flagrante do ator.



"De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), o ator foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de imagens de sexo com crianças. A investigação está sob sigilo", referiu a polícia brasileira.