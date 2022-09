Portugal vence Paraguai e vai discutir Finalíssima com Argentina ou Espanha

Seleção esteve em desvantagem, mas conseguiu reviravolta com golos na 2.ª parte.

Ante uma equipa sul-americana que prometia criar dificuldades, os pupilos de Jorge Braz viram-se em desvantagem na fase final da 1.ª parte (com um golo de Ozuna, aos 18'), mas uma entrada decidida na 2.ª metade permitiu fazer aquilo que este grupo já nos habituou: vencer com reviravolta. Pany Varela empatou aos 30', antes de Erick, a 'meias' com o guarda-redes González, ter feito a 'remontada', aos 34'.

A final está marcada para domingo, pelas 20h45, diante do vencedor do Espanha-Argentina, que se disputa ainda hoje, pelas 23h45 (hora de Lisboa).

