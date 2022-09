Polícia Marítima e Polícia Judiciária em operação de combate ao tráfico de droga

Encontrados sacos de droga no casco de navio em Setúbal.

A Polícia Judiciária, em articulação com a Auroridade Marítima Nacional, encontrou sacos estanques com cocaína num navio em Setúbal. Para isso, foram feitas buscas subaquáticas no casco da embarcação que está atracada no Porto de Setúbal.A operação contou com mergulhadores forenses da Polícia Marítima, que fizeram uma inspeção para identificar e recolher os sacos, do casco do navio, com uma quantidade de droga ainda por apurar. As buscas começaram durante a noite e prolongaram-se madrugada dentro.A Polícia Marítima e a Polícia Judiciária consideram a operação como mais um passo crucial no combate ao tráfico de estupefacientes.