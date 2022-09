Diretor de comunicação do FC Porto arrisca prisão efetiva pela divulgação dos emails do Benfica

Francisco J. Marques, Diogo Faria e Júlio Magalhães começam esta sexta-feira a ser julgados pela divulgação dos emails do Benfica, mas é sobre o diretor de comunicação do FC Porto que recaem os maiores riscos. Não só porque responde pelo maior número de crimes, mas também porque viu recentemente o Tribunal da Relação confirmar a sua condenação pelo mesmo motivo em sede de processo cível. Embora não seja líquido que esse processo tenha recurso, a verdade é que já há dois acórdãos a reafirmar que houve manipulação do conteúdo das conversações dos encarnados, para afetar a imagem do Benfica. E agora que o plano criminal é discutido, em abstrato Francisco J. Marques arrisca mesmo prisão efetiva.Saiba mais no Correio da Manhã