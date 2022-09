Portugal conta com CPLP para apoiar campanha por lugar no Conselho de Segurança

Gomes Cravinho conta com a CPLP para explicar a outras nações "as vantagens de votar em Portugal" para um lugar no Conselho de Segurança da ONU.

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) disse contar com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) para explicar a outras nações "as vantagens de votar em Portugal" para um lugar no Conselho de Segurança da ONU.

João Gomes Cravinho, que se encontrou em Washington com líderes norte-americanos e que se prepara para viajar para Nova Iorque para participar na 77.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, afirmou esta quinta-feira à Lusa que pretende dialogar com os 193 Estados-membros da organização em prol da campanha de Portugal para uma vaga no Conselho de Segurança, nas eleições agendadas para 2026.

"Nós temos 193 países membros das Nações Unidas. Falaremos com todos esses países. Alguns deles já sabemos que não vão votar por nós, outros não sabemos, mas temos disponibilidade de diálogo com todos. Essa atitude, de capacidade de falar para os quatro quadrantes do mundo, de falar para países próximos e longínquos, é algo que todos reconhecem a Portugal e é, desde logo, um trunfo", avaliou o MNE.